Немає суттєвих змін: у ДПСУ відреагували на заяви Лукашенка про "перекриття кордону" з Україною

Немає суттєвих змін: у ДПСУ відреагували на заяви Лукашенка про "перекриття кордону" з Україною

У ДПСУ також повідомили, що прикордонники Білорусі інформували про зменшення в 6,9 раза кількості виявленої зброї на кордоні з нашою країною

Державна прикордонна служба України не отримувала повідомлень про "перекриття кордонів" з Білоруссю через нібито "виявлену величезну кількість зброї", про що раніше заявив самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

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Про це повідомили в ДПСУ.

Як зазначається, українські прикордонники не отримували від білоруських органів жодних офіційних повідомлень щодо змін в охороні кордону.

"Останнім часом прикордонні наряди, які несуть службу на "зеленій ділянці" кордону з Білоруссю та у пунктах пропуску не спостерігають якихось суттєвих змін в організації білоруською стороною охорони кордону та пропуску через кордон. У нинішній ситуації варто говорити не про збільшення спроб протиправної діяльності на українсько-білоруському кордоні, а навпаки", - йдеться у повідомленні.

Українські прикордонники додали, що від серпня 2020 року на кордоні з Білоруссю несуть службу у посиленому режимі, як на сухопутному, так і на річковому сегментах.

"Також варто наголосити, що Держприкордонслужба України та Держприкордонкомітет Білорусі періодично опрацьовують спільні аналізи загроз та спільні звіти, які підписуються в рамках прикордонно-представницької роботи. В останньому такому звіті (за підсумками минулого року) прикордонники Білорусі повідомляли про зменшення в 6,9 раза кількості виявленої зброї на кордоні з нашою країною", - наголосили у ДПСУ.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав прикордонникам повністю закрити кордон з Україною. Він заявив, що, мовляв, з України до Білорусі "надходить величезна кількість зброї".

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