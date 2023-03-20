Немає жодних доказів, що це був Путін: розвідка – про поїздку диктатора до Маріуполя

Головне управління розвідки України не має доказів, що до окупованого Маріуполя приїздив саме диктатор Володимир Путін, а не його двійник.

Про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Чому ви впевнені, що це був саме Володимир Путін в Маріуполі? У нас немає жодних доказів того, що ця людина була Володимиром Путіним. Чоловік, схожий на Путіна, дійсно зафіксований на цих кадрах", – наголосив Юсов.

За його словами, наразі в різних експертних середовищах точаться дискусії, чи живий взагалі сам Путін.

Представник ГУР зауважив, коли "справжній" Путін виходить на публіку, він сидить за довгим столом – на величезній відстані від живих людей, у нього тремтить одна рука і багато інших уже характерних ознак.

"Серед цих ознак немає гуляння вечірнім Маріуполем, спілкування з мешканцями у дворах. Це хороша режисура. І зрозуміло, що російська пропаганда вміє робити різні сеанси постановки. Але жодний доказів, що у Маріуполі був Путін у нас немає", – підсумував він.

Нагадаємо, 19 березня російський диктатор Путін відвідав окупований Маріуполь.

Російський правозахисник та журналіст Марк Фейгін не виключає, що окуповані території відвідував не Путін, а його двійник.

Такої ж думки ексдепутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов. Опозиціонер навів низку доказів, які свідчать, що це був не сам диктатор.

На думку експерта Олександра Коваленка, візит Путіна до Маріуполя - це "остання гастроль" диктатора.

Політичний аналітик Армен Чибухчян вважає, що Путін відвідав окуповані Крим та Маріуполь із відчаю.

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