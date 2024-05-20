"Неможлива перемога над Росією": президент Болгарії зробив обурливу заяву

Румен Радев закликав до політичних зусиль задля миру, а не до надання зброї: "Зі зброєю, без зброї — ми прямуємо до схожого результату".
Президент Болгарії Румен Радев назвав перемогу України над Росією "неможливою" і пов’язав дворічну повномасштабну війну із замахом на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.
Про це повідомляє Euractiv.
Радев заявив, що кожен день війни "є катастрофічним для України, Росії та всіх нас".
"Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори – і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми обиратимемо між війною і миром. Кожен громадянин зобов’язаний це розуміти", – висловився болгарський лідер.
Відповідаючи на запитання про те, який сигнал було надіслано Європі через замах на Фіцо, Радев заговорив про повномасштабне вторгнення РФ до України.
"Неприйнятно представляти продовження війни і неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", – наголосив президент Болгарії.
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Він також заявив про велику небезпеку того, щоб "конфлікт" між Росією та Україною поширився у Європі.
"Спроба вбивства Фіцо радикально налаштованим фанатиком через його підтримку миру свідчить про вкорінену нетерпимість до інакомислення та ненависті. Багато політиків, партій та ЗМІ зробили свій внесок у це, зображуючи кожен інакший голос як проросійський, що є вкрай несправедливим і призводить до всіх цих негативних наслідків", – висловився Радев.
На його думку, в разі продовження війни Україна стане "демографічно спустошеною країною з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом, і це матиме надзвичайно серйозні наслідки для всієї Європи".
Болгарський лідер закликав до політичних зусиль задля миру, а не до надання зброї:
"Зі зброєю, без зброї – ми прямуємо до схожого результату. Ми маємо це усвідомити. Різниця полягатиме в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні), за відновлення якої доведеться платити", – сказав політик, додавши, що "це неминуче".
Зауважимо, що Радев є категоричним противником надання військової допомоги Україні, хоча під час його тимчасового уряду (2021-2022) Болгарія через посередників експортувала до Києва багато зброї. У грудні 2023 року президент Болгарії наклав вето на документ щодо надання військової допомоги Україні, зокрема близько 100 БТРів.
Щоправда, в березні 2024 року Болгарія таки почала передавати до України 100 БТРів, які раніше уряд країни пообіцяв Києву.
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