"Неможлива перемога над Росією": президент Болгарії зробив обурливу заяву

Румен Радев закликав до політичних зусиль задля миру, а не до надання зброї: "Зі зброєю, без зброї — ми прямуємо до схожого результату".

Президент Болгарії Румен Радев назвав перемогу України над Росією "неможливою" і пов’язав дворічну повномасштабну війну із замахом на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Euractiv.

Радев заявив, що кожен день війни "є катастрофічним для України, Росії та всіх нас".

Також читайте Опозиція РФ заговорила про "програш" Заходу у війні Путіна та описала страшний сценарій для України

"Це неминуче впливає на всі сторони конфлікту. Це неминуче впливає на всі вибори – і в Європі, і в США, і скрізь у світі. На цих і наступних виборах ми обиратимемо між війною і миром. Кожен громадянин зобов’язаний це розуміти", – висловився болгарський лідер.

Відповідаючи на запитання про те, який сигнал було надіслано Європі через замах на Фіцо, Радев заговорив про повномасштабне вторгнення РФ до України.

"Неприйнятно представляти продовження війни і неможливу перемогу над Росією як єдине можливе рішення", – наголосив президент Болгарії.

Читайте провідні новини дня:

Він також заявив про велику небезпеку того, щоб "конфлікт" між Росією та Україною поширився у Європі.

"Спроба вбивства Фіцо радикально налаштованим фанатиком через його підтримку миру свідчить про вкорінену нетерпимість до інакомислення та ненависті. Багато політиків, партій та ЗМІ зробили свій внесок у це, зображуючи кожен інакший голос як проросійський, що є вкрай несправедливим і призводить до всіх цих негативних наслідків", – висловився Радев.

На його думку, в разі продовження війни Україна стане "демографічно спустошеною країною з повністю зруйнованою інфраструктурою, промисловістю, виробництвом, і це матиме надзвичайно серйозні наслідки для всієї Європи".

Болгарський лідер закликав до політичних зусиль задля миру, а не до надання зброї:

"Зі зброєю, без зброї – ми прямуємо до схожого результату. Ми маємо це усвідомити. Різниця полягатиме в тисячах людських жертв і зруйнованій країні (Україні), за відновлення якої доведеться платити", – сказав політик, додавши, що "це неминуче".

Зауважимо, що Радев є категоричним противником надання військової допомоги Україні, хоча під час його тимчасового уряду (2021-2022) Болгарія через посередників експортувала до Києва багато зброї. У грудні 2023 року президент Болгарії наклав вето на документ щодо надання військової допомоги Україні, зокрема близько 100 БТРів.

Щоправда, в березні 2024 року Болгарія таки почала передавати до України 100 БТРів, які раніше уряд країни пообіцяв Києву.

Читайте також: