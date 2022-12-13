Неможливість зареєструватися Twitter: у Зеленського з критикою звернулися до Маска

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк звернувся з критикою до бізнесмена Ілона Маска після того, як для українців стало неможливо зареєструватися у Twitter.

Свою заяву Подоляк опублікував у Мережі.

"Зникнення "війни в Україні" з трендів Твітеру. Радикальне урізання охоплення твітів зі згадкою про російську агресію. Неможливість зареєструватися та увійти в акаунт з українським номером. Ілоне Маск, цікаво, чи побачимо ми колись Twitter Files про осінь-зиму 2022 року?" – йдеться в заяві радника голови ОП.

Що трапилося з Twitter

13 грудня українці почали скаржитися на те, що не можуть зареєструватися в цій соцмережі, використовуючи номер свого мобільного. Відомо, що охочим зареєструватися не надходили коди двофакторної авторизації.

Сам Маск, який не так давно став співвласником Twitter, поки ніяк не коментував ситуацію. Проте варто зауважити, що 11 грудня він попередив, що на "ботів чекає сюрприз".

Нагадаємо, в кінці листопада президент Володимир Зеленський запросив Ілона Маска до України, аби той побачив усе на власні очі та "розповів, як закінчити війну". Цьому передувала низка "мирних ініціатив"бізнесмена, які нагадували тези з російської пропаганди.

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