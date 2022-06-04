"Неможливо, щоб за спиною України хтось щось укладав": Подоляк висловився про переговори Заходу з РФ

"Неможливо, щоб за спиною України хтось щось укладав": Подоляк висловився про переговори Заходу з РФ

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що останнім часом російське лобі в Європі підіймає голову, щоби схилити Україну до невигідних для неї переговорів щодо війни.

Будь-які домовленості за спиною України неприйнятні, натомість державі потрібно ще більше зброї.

Про це Подоляк заявив у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах.

"Сьогодні було б дивно вважати, що за спиною України, яка вже більше 100 днів спокійно собі воює з великою, потужною, як ще вчора казали, Росією... Неможливо, щоб за спиною України хтось щось укладав. Адже ми довели свою, м'яко кажучи, здатність воювати в повному обсязі навіть з такою країною, яка себе вважає імперією", – сказав радник голови ОП.

"За спиною Зеленського також проводити щось неможливо, тому що він дуже жорстка людина і скаже все в очі будь-кому. Мені видається, що це, скоріше, певні психологічні комплекси в певних представників західної політичної еліти", – зауважив Подоляк.

Він також прокоментував телефонні дзвінки президентові РФ Володимирові Путіну від західних політиків, що активізувались останнім часом. За словами радника голови ОП, більшість цих політиків втомилась від війни в Україні та хочуть закінчити її будь-якою ціною. Проте Україна не дозволить пожертвувати своїми інтересами.

"Вони наче роблять якісь кроки і таким чином самі себе заспокоюють. "Дивіться, ми подзвонили Путіну, про щось з ним поговорили, тобто вже внесли якусь там допомогу Україні", але це не так. З Путіним розмовляти нема сенсу, бо в нього знищення державності України – це ключове і принципове питання", – розповів Подоляк.

Він продовжив, що для цього очільник Кремля витратить будь-яку кількість ресурсів, тому розмови з Путіним можливі тільки з позиції сили.

"Тому нехай західні лідери собі проводять розмови. А ми будемо доводити в новому форматі, що таке сьогодні Україна і що таке сьогодні Росія. І ми це доведемо обов'язково", – наголосив радник голови президентського офісу.

Нагадаємо, американське видання CNN повідомило 3 червня, що протягом останніх тижнів офіційні особи США регулярно зустрічалися зі своїми колегами з Британії та ЄС, щоб обговорити потенційні методи припинення вогню та війни в Україні шляхом переговорів. За інформацією медіа, Україна участі в цих зустрічах не брала.

Того ж дня президент США Джо Байден, коментуючи війну в Україні, сказав, що "в якийсь момент має відбутися врегулювання шляхом переговорів".

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