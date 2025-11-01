Неможливо просто припинити війну: експерт пояснив, на що сподіваються Україна, Росія та Захід

Переговори про завершення війни поки що неможливі / © ТСН

Попри те, що російський літньо-осінній наступ не досягнув жодних стратегічних цілей, а проти нафтового сектору промисловості РФ запроваджено суворі санкції, держава-агресорка не має наміру розпочинати мирні переговори.

Український публіцист, викладач Києво-Могилянської академії Валерій Пекар у своїй колонці для «Еспресо» пояснив, які сподівання мають на найближчий час Росія, Україна та їхні союзники.

За його словами, чинна влада у Росії не може «просто припинити війну».

«Мільйон контрактників не можна залишити на лінії бойового зіткнення без дії, не можна повернути на пункти постійної дислокації (бо їх не існує), не можна просто повернути додому (бо вони знесуть всю Росію, як у 1917 році)», — зазначив політолог.

Окрім того, вважає Пекар, для завершення війни Кремль повинен продемонструвати російському суспільству досягнення хоч якихось «цілей СВО», щоб в очах мас та еліт Путін став «царем-переможцем».

Публіцист описав сподівання, які мають сторони, що воюють, та їхні союзники на найближчий час.

Росія сподівається хоч десь серйозно прорвати фронт; залишити українські міста без світла й тепла, щоб українське суспільство вимагало мирної угоди на будь-яких умовах; підкупити президента США Дональда Трампа обіцянками суперпроєктів з Росією.

Україна сподівається на стрімке падіння російської економіки; втрату ППО держави-агресорки, що дозволить дотягнутися до менш захищених нафтових об’єктів РФ; дієвість санкцій проти Росії.

Європа сподівається, що Україна, стримуючи агресора, виграє час на розгортання власного виробництва зброї, розвитку збройних сил та збільшення європейської єдності.

США сподіваються на перемовини з Китаєм, предметом яких буде новий світовий порядок, який передбачатиме і вгамування російської агресії.

Китай сподівається на те, що Росія з її величезними ресурсами потрапить йому в руки без жодного пострілу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп пом’якшив свій тиск на Росію після зустрічі з лідером КНР Сі Цзіньпіном у четвер, 30 жовтня. Незважаючи на попередній тиск на Індію щодо скорочення закупівель російської нафти, Трамп не висунув такої вимоги Китаю.