"Ненависть до України": Зеленський зробив заяву про кампанію Орбана та угорців

Президент України Володимир Зеленський прокоментував передвиборчі гасла угорського прем’єра Віктора Орбана. Глава держави вважає, що угорський політик свідомо будує свою кампанію на критиці України, її народу та особисто Зеленського.

Про це український лідер сказав у інтерв’ю для ірландського журналіста Кейліна Робертсона.

«Він вирішив будувати свою виборчу кампанію на ненависті до України, українців, до мене особисто, до ЄС, до Урсули фон дер Ляйєн. Це його програма виборів», — сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що угорський народ значно ширший і складніший, ніж позиція одного політика. За словами президента України, угорці — хороший народ, однак подальший вибір залежить саме від їхнього рішення.

Зауважимо, раніше Зеленський висловив думку, що Орбан втратить владу після наступних виборів, після чого Україна та Угорщина зможуть відновити нормальну співпрацю. Він також підкреслював, що угорський народ не є проросійським.

Передвиборча кампанія Орбана з нападками на Україну

Нагадаємо, у лютому Орбан опублікував у Мережі зухвале відео, де звинуватив Зеленського та Україну у втручанні в майбутні угорські вибори через начебто фінансування опозиційної партії «Тиса». Він заявив, що Київ прагне хаосу в Угорщині та вдається до шантажу, блокуючи нафтопровід «Дружба», щоб спровокувати ріст цін. Орбан сказав, що Угорщина не здасться і захищатиме свої сім’ї.

Партія Орбана «Фідес» поширила створене ШІ відео з імітацією страти угорського солдата, щоб залякати виборців втягненням у війну в Україні через політику Брюсселя.

Орбан також заявив про посилення захисту енергооб’єктів Угорщини через нібито загрозу атак з боку України. У лютому він анонсував розгортання військових підрозділів і засобів ППО поблизу критичної інфраструктури, а також посилене патрулювання поліції біля електростанцій і диспетчерських центрів.

До слова, напередодні партія «Фідес» подала законопроєкт про арешт вилучених 6 березня мільйонів валюти та золота українського «Ощадбанку» до завершення розслідування. Очільник МЗС України Андрій Сибіга назвав це спробою легалізувати крадіжку та пообіцяв відповідальність угорської сторони не лише за фінансові активи, а й за жорстоке поводження з сімома затриманими українцями.