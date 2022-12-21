Ненсі Пелосі офіційно запросила Зеленського виступити у Конгресі

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі запросила президента України Володимира Зеленського виступити у Конгресі 21 грудня.

Про це повідомила її пресслужба.

"Перед обличчям жахливих звірств Путіна українські борці за свободу надихнули світ залізною волею та незламним духом — даючи відсіч жорстокому, невиправданому вторгненню Росії. У цей темний момент ваше мужнє, патріотичне, невтомне керівництво згуртувало не лише ваш народ, але й увесь світ, щоб вони приєдналися до фронту боротьби за свободу", - написала спікерка Пелосі у листі до президента Зеленського.

Вона запросила українського лідера виступити у Конгресі 21 грудня.

Візит Зеленського до США: що відомо

Вночі 20 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вирушив до США. Там він планує зустрітись з американським лідером та подякувати США за підтримку України.

Президент США Джо Байден повідомив, що очікує на візит Зеленського, наголосивши, що їм є про що поговорити.

У Кремлі невдоволені візитом президента України до США. Речник Путіна Пєсков заявив, що "Росія не очікує нічого хорошого".

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