Ненсі Пелосі офіційно запросила Зеленського виступити у Конгресі

Пелосі наголосила, що лідерство Зеленського згуртувало Україну та світ.
Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі запросила президента України Володимира Зеленського виступити у Конгресі 21 грудня.
Про це повідомила її пресслужба.
"Перед обличчям жахливих звірств Путіна українські борці за свободу надихнули світ залізною волею та незламним духом — даючи відсіч жорстокому, невиправданому вторгненню Росії. У цей темний момент ваше мужнє, патріотичне, невтомне керівництво згуртувало не лише ваш народ, але й увесь світ, щоб вони приєдналися до фронту боротьби за свободу", - написала спікерка Пелосі у листі до президента Зеленського.
Вона запросила українського лідера виступити у Конгресі 21 грудня.
Візит Зеленського до США: що відомо
Вночі 20 грудня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський вирушив до США. Там він планує зустрітись з американським лідером та подякувати США за підтримку України.
Президент США Джо Байден повідомив, що очікує на візит Зеленського, наголосивши, що їм є про що поговорити.
У Кремлі невдоволені візитом президента України до США. Речник Путіна Пєсков заявив, що "Росія не очікує нічого хорошого".
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