Неочікувана характеристика Путіна від Джей Ді Венса: що саме здивувало

Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс розповів про свій досвід спілкування з російським президентом Володимиром Путіним.

Про це він розповів в інтерв’ю Fox News.

“Я ніколи не зустрічався з Путіним. Цю зустріч проводив президент”, – зазначив Венс.

За його словами, він кілька разів розмовляв із Путіним телефоном і був здивований тим, як той поводиться:

“Він говорить більш тихо, ніж можна було б очікувати. Американські ЗМІ мають про нього певний образ. Він говорить певним чином тихо. Він дуже обдуманий. Він дуже обережний”.

Венс також заявив, що Путін “піклується про інтереси Росії так, як він їх бачить”. На його думку, саме тому російський лідер “поважає президента США, адже той дбає про інтереси американців”.

Віцепрезидент підкреслив, що, попри розбіжності у поглядах і жорстку критику на адресу Путіна, президент готовий співпрацювати з будь-ким, якщо це допоможе досягти ключової мети для Америки — зупинити вбивства.

Раніше ми писали, що попри заяви президента США Дональда Трампа та його адміністрації про можливу швидку зустріч українського лідера Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним, найближчими тижнями вона малоймовірна.