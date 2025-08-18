Неочікуваний дипломатичний жест: Зеленський передав Меланії Трамп лист від своєї дружини

Перша леді України Олена Зеленська / © Instagram Олени Зеленської

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Білому домі передав президентові США Дональду Трампу лист від першої леді України Олени Зеленської, адресований його дружині Меланії Трамп.

Про це повідомляє CNN.

Зеленський висловив подяку за проведення саміту у Вашингтоні та відзначив роль США у зусиллях із припинення війни. Він також підкреслив важливість залучення першої леді Сполучених Штатів до теми захисту українських дітей, викрадених Росією.

“Дуже дякую за ваші зусилля та особисті зусилля, спрямовані на те, щоб зупинити вбивства та зупинити цю війну. Висловлюю подяку вашій дружині, першій леді Сполучених Штатів. Вона підписала листа Путіну про наших викрадених дітей”, — сказав Зеленський.

Раніше Меланія Трамп написала листа Путіну, закликавши його захистити “невинність дітей” та “плекати надію наступного покоління” на тлі війни в Україні. Лист був вручений Путіну у п’ятницю через президента США.

Трамп підтвердив факт передачі листа й зазначив, що його дружина “дуже любить дітей”.