"Неодноразово обіцяли від 2008 року": Кулеба пояснив, що перешкоджає вступу України до НАТО

"Неодноразово обіцяли від 2008 року": Кулеба пояснив, що перешкоджає вступу України до НАТО

Вступ України до НАТО буде, запевнив Дмитро Кулеба.

Перешкодою вступу України до НАТО, на думку міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, є те, що деякі держави-члени Альянсу озираються на Росію і враховують її позицію щодо цього.

Про це голова МЗС Дмитро Кулеба заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"На жаль, кілька країн-членів НАТО все ще, обмірковуючи рішення про перспективу членства України в Альянсі, ставлять собі питання - що на це скаже Росія? Саме тому ми планово з ними говоримо, що припиніть дивитися на Україну через призму Росії. Це не те, що ви нам неодноразово обіцяли від 2008 року, коли НАТО говорило, що жодна третя сторона не впливатиме на рішення про відносини України й НАТО. Ця позиція задекларована на всіх рівнях, але, на жаль, на практиці ми бачимо, що російський фактор відіграє свою роль" - розповів очільник МЗС.

Водночас, Кулеба запевнив, що багато країн НАТО підтримують членство України, а тому він переконаний, що держава стане членом Альянсу.

"Усьому свій час. Зараз необхідно працювати й не звалювати на Україну відповідальність за затримку вступу до НАТО. Є трек реформ, ми просунулися в реформуванні країни, зокрема, у військовій сфері та векторі безпеки. На всіх зустрічах і у Вашингтоні, і в Брюсселі наші партнери це вітають" - додав він.

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, чому Україна досі не є членом Альянсу.

Як повідомлялося, речник президента РФ Дмитро Пєсков назвав вступ України до НАТО найгіршим сценарієм, який змушує Росію вжити активних заходів для забезпечення власної безпеки.

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