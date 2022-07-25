Непокаране зло повертається: Подоляк заявив про демонтаж проросійської політики в Україні

В Україні зараз відбувається демонтаж проросійської політичної та економічної систем.

Це необхідно зробити сьогодні, адже непокаране зло завжди повертається.

Про це у соціальних мережах повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зазначив, що російські спецслужби після розвалу СРСР створювали в Україні свою політичну та економічну інфраструктуру, яка зараз руйнується.

"Закриття проросійських телеканалів, арешти вісників "русского миру", зачистка спецслужб від зрадників у погонах та врешті-решт кримінальні підозри екс-міністрам юстиції та закордонних справ часів Януковича – Лавриновичу та Грищенку – це чітка відповідь системи й робота над помилками минулого. Більше ніхто не зможе зраджувати країну, лобіюючи інтереси Росії на державних посадах в Україні", - наголосив Подоляк.

Радник голови ОП додав, що в Україні залишається в минулому ера проросійського лобі та медіапростору.

"Політичний фундамент країни, як і її інформаційна матриця, сьогодні зазнають тектонічних змін... А з ними шанс на нове якісне майбутнє та відкриту, чесну, відповідальну політику отримує й український народ", - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, в Україні іде війна на виснаження, адже план Путіна захопити Київ за три дні провалився, а іншого у нього не було.

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