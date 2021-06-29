Неповага до демократії: Україна різко відреагувала на вихід Білорусі зі "Східного партнерства"

Неповага до демократії: Україна різко відреагувала на вихід Білорусі зі "Східного партнерства"

МЗС України розповіло, яким буде "Східне партнерство" без Білорусі

МЗС України відреагувало на те, що Білорусь призупиняє участь у ініціативі "Східне партнерство" з ЄС.

Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства.

"Рішення про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство" свідчить про неповагу до цінностей демократії, верховенства права та прав людини. Найголовніше, воно суперечить інтересам білоруського народу і його історичній належності до сім’ї європейських народів", — йдеться в повідомленні.

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МЗС запевняє, що готове допомогти білоруському громадянському суспільству зберегти доступ до заходів та проєктів "Східного партнерства", а також сприяти подальшим контактам між білорусами та Європейським Союзом.

Водночас у відомстві наголосили на необхідності "переосмислити стратегічну мету" цієї ініціативи. Міністерство закликає відкрити європейські перспективи для тих держав-учасниць, які цього прагнуть.

"Це сприятиме розвитку співпраці усіх держав регіону на основі європейських цінностей, зміцнить їхню стійкість супроти зовнішніх викликів", — переконані українські дипломати.

Саме з такою метою Україна, Грузія та Молдова започаткували формат взаємодії — "Асоційоване тріо". Зазначається, що "Асоційоване Тріо" буде в авангарді розвитку "Східного партнерства" для подальшого зближення з ЄС.

Раніше у Білорусі заявили про розрив відносин з Євросоюзом. Зокрема, Мінськ відкликав свого постпреда при ЄС і рекомендував постпреду ЄС у Мінську виїхати до Брюсселю.

"Східне партнерство" — проєкт Європейського союзу для розвитку інтеграційних зв’язків з шістьма країнами колишнього СРСР: Азербайджаном, Вірменією, Білоруссю, Грузією, Молдовою і Україною.

Нагадаємо:

У Мінську посадили літак Афіни-Вільнюс компанії Ryanair, на борту якого перебував опозиційний білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич. Опозиціонера відразу ж затримали.

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