"Неправильний вибір": в МЗС України дорікнули генсеку ООН за участь у саміті БРІКС

У відомстві зауважили, що раніше Гутерріш відхилив запрошення України на перший глобальний Саміт миру.
МЗС України засудило той факт, що генсек ООН Антоніу Гутерріш прийняв запрошення на зустріч БРІКС у Казані від президента Росії Володимира Путіна.
Про це йдеться у заяві міністерства в Мережі.
В українському МЗС зазначили, що Гутерріш шкодить репутації ООН.
"Генсек ООН відхилив запрошення України на перший глобальний Саміт миру у Швейцарії. Він, однак, прийняв запрошення до Казані від військового злочинця Путіна. Це неправильний вибір, який не сприяє справі миру. Це тільки шкодить репутації ООН", – йдеться в заяві дипломатичного відомства.
Зауважимо, саміт БРІКС у Казані відбудеться 22-24 жовтня.
Нагадаємо, що для участі у саміті БРІКС до Росії прибуде лідер Китаю Сі Цзіньпін.
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