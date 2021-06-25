Неприємний і неочікуваний напад: Кулеба відреагував на пропозицію Німеччини та Франції відновити саміт Росія-ЄС

МЗС хоче пояснень від Німеччини та Франції через ініціативу саміту між Росією та ЄС.

Німеччина та Франція запропонували провести саміт ЄС з президентом Росії Володимиром Путіним. Міністерство закордонних справ України різко відреагувало на ініціативу, назвавши її неприємним і неочікуваним нападом, і обговорить це із послами Франції та Німеччини.

Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба у відеозверненні в Facebook.

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За його словами, українські дипломати поспілкуються з послами Німеччини, Франції, щоб "краще розуміти, які наміри переслідують Берлін та Париж і як це співвідноситься із санкційною політикою проти Росії та їхніх роллю посередників у "нормандському форматі".

"Переконаний, що коли близькі до тебе, дружні країни роблять щось, що грубо порушує твої національні інтереси, то ти маєш бути з ними відвертими і так само жорстко свої національні інтереси захищати. Тому сьогодні ми поспілкуємося з послами Німеччини, Франції", - заявив він.

За словами Кулеби, відповідні саміти з РФ були заморожені після незаконної анексії Криму і розв'язування агресії Кремля в Україні. А тому, як уточнив голова МЗС, якби ця ініціатива пройшла, то вперше б від 2014 року, система тиску вона б була послаблена, а не навпаки посилена.

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"Це був би значний прецедент. Я швидко скоординував позицію з президентом Володимиром Зеленським, отримав від нього зелене світло і почав предметно працювати над тим, щоб на момент початку саміту... Максимальна кількість країн Європейського Союзу і чиновників Європейської Комісії, перше - знали позицію України, яка категорично проти цієї поправки , а друге - володіли достатніми аргументами для того, щоб відхилити цю німецько-французьку пропозицію", - зауважив Кулеба.

Голова МЗС привітав те, що лідери ЄС не підтримали пропозицію канцлера Німеччина Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона про відновлення самітів між Росією і Євросоюзом.

"Тому цей, скажу чесно, неприємний і неочікуваний ні для кого напад ми відбили. Ми зараз будемо детально розбиратися, що стоїть за цією ініціативою, чому саме зараз, і як далі поводитимуться Берлін і Париж", - підсумував Кулеба.

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