Неприємний сюрприз: Зеленського дуже здивувало скасування санкцій США проти "Північного потоку-2"

Президент України назвав газопровід "зброєю в руках Російської Федерації".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дізнався про рішення адміністрації президента США Джо Байдена про скасування санкцій щодо "Північного потоку-2" через пресу і "був здивований кілька разів".

Про це він заявив в інтерв'ю Axios.

"Я кілька разів використовував слово "здивований", тому що я дійсно був здивований кілька разів. Крім рішення Сполучених Штатів, другим сюрпризом було те, що я дійсно дізнався про це через пресу", — сказав Зеленський.

Український лідер назвав газопровід "зброєю в руках Російської Федерації" і зазначив, що він "безумовно не очікував, що "кулі" до цієї зброї можуть бути надані такої великої країною, як США".

Український президент вважає, що рішення Вашингтона не спрямоване на підтримку України та може послабити довіру українців до США.

"Якщо вони побудують газопровід "Північний потік-2 " в обхід України, то ясно, що прийде час, коли в України більше не буде таких важелів впливу. Все це повністю усвідомлюють", — заявив Зеленський, додавши, що тільки США здатні зупинити це будівництво.

При цьому Зеленський як і раніше переконаний, що Байден безумовно може бути прагматичним, змістовним і досить розумним у відносинах з Російською Федерацією.

Як повідомлялося, США офіційно відмовилися поховати "Північний потік-2" на дні Балтійського моря. Так, адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу Nord Stream 2. AG і його гендиректора Маттіаса Варніга "відповідно до національних інтересів".

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням.

Нагадаємо, що "Північний потік-2" передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу в рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

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