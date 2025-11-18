Непублічна дипломатія: політолог розповів, як Москва використовує спецпредставника Трампа Віткоффа

Президент РФ Володимир Путін та представник парезидента США Стів Віткофф / © Associated Press

Між Сполученими Штатами та Росією постійно тривають непублічні переговори, і Москва активно використовує цей «перемовний трафік» для просування вигідного їй порядку денного. Зокрема, у цьому процесі задіяний спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф, який, за словами експерта, часто виявляє «більше прихильності до Росії, ніж самі росіяни».

Про це розповів політолог-міжнародник Дмитро Левусь в ефірі «Київ24».

«Прихильник Росії» Віткофф

Дмитро Левусь зазначив, що Росія активно підтримує контакт із спецпредставником Дональда Трампа.

«Це природно, що Віткофф з’являється в переговорному трафіку. Він часто виявляє більшу прихильність до Росії, ніж самі росіяни», — заявив Левусь.

За словами політолога, Москва має на меті відновити переговорний процес на тих умовах, які є вигідними Кремлю, і для цього використовуються інструменти непрямої дипломатії, зокрема, через таких осіб, як Стів Віткофф.

Використання гуманітарних обмінів

Дмитро Левусь звернув особливу увагу на те, що Росія завжди прагне скористатися гуманітарними ситуаціями для просування свого політичного порядку денного, та навів приклад обмінів полоненими.

«Москва однозначно скористалася моментом, коли пішли переговори у гуманітарному форматі, вони завжди, до речі, це роблять. Ось зараз, коли йдеться про обмін 1200 наших військових, повернення їх з полону. Вони завжди використовують цю ситуацію», — пояснив політолог.

Левусь підкреслив, що такі ситуації завжди є однією зі спроб Москви поновити переговорний процес на своїх умовах.

Нагадаємо, наразі переговори між Україною і Російською Федерацією нікуди не рухаються. Москва виявляє замало інтересу до просування у перемовинах. Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк назвав єдину умову, за якої можливі зрушення.