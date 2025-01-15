"Українці закінчуються": майбутній держсекретар США про повернення Києвом окупованих територій

Рубіо не вірить, що Росія зможе захопити всю Україну, але так само не вірить в те, що і Київ зможе повернути свої території.

Сенатор США Марко Рубіо, обраний Дональдом Трампом на посаду державного секретаря, заявив, що і Україна, і Росія, повинні піти на поступки, аби закінчити війну.

Про це майбутній голова американської дипломатії сказав під час слухань у Сенаті.

Він назвав нереалістичним сценарій повернення Україною всіх окупованих земель.

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"Будьмо реалістами: необхідні поступки – і з боку РФ, і з боку українців… Важливо, щоб з обох сторін був деякий баланс. Буде дуже важко досягти цієї мети – припинення вогню", – каже майбутній держсекретар.

При цьому Рубіо запевнив, що Росія не зможе захопити всю Україну, оскільки наша держава надто велика, а українці надто сміливо воюють. Але, з іншої сторони, Київ так само не зможе відтіснити росіян із захоплених територій.

"Проблема, з якою стикається Україна, полягає не в тому, що у них закінчуються гроші, а в тому, що в них закінчуються українці. Тут величезна різниця у розмірах. Те, що зробив Путін, є неприйнятним, але ця війна має закінчитися", – каже Рубіо.

На його думку, мета Путіна зараз полягає в тому, щоб фактично нав’язати нейтралітет Україні, модернізувати армію, повернутися і напасти знову через 4-5 років. І це не той результат, який влаштовує Сполучені Штати, наголосив сенатор.

"Важливо, щоб українці мали важелі впливу, але їм також доведеться піти на поступки, щоб досягти цієї угоди. І це буде дуже важко", – підсумував майбутній держсекретар.

Нагадаємо, новообраний президент США Дональд Трамп планує зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним "дуже швидко" після того, як вступить на посаду.

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