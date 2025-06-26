"Нерівний шлюб": політолог оцінив поточні відносини між Україною та США

Прапори США та України / © Associated Press

Політолог Євген Магда оцінив, які наразі відносини між Україною та США. Він порівняв їх зі шлюбом, який складно розірвати.

Про це в ефірі “Громадського радіо” розповів Євген Магда, директор Інституту світової політики.

«Це нерівний шлюб, у якому українська сторона не може його розірвати, у силу різних причин, тому доводиться терпіти до кращих часів», — стверджує він.

Що означатимуть рішення Саміту НАТО

Магда вважає, що членам НАТО варто поєднувати формулювання про «довготермінову загрозу» і рішення про 10 років, адже збільшення витрат на оборону відбудеться не одномоментно. Це буде не з усіма, наголошує політолог, тому що рішення 2014 року про збільшення витрат до 2% реалізовано теж не всіма країнами.

Є країни, які не хочуть і не можуть цього робити, тому що такий крок впливатиме на соціальну складову, на охорону здоров’я, на фонди розвитку, тобто, буде робити ці країни менш привабливими.

«Те, що Росія — довготермінова загроза, на мою думку, це визначення якраз правильне, і власне воно і розкриває те, в якому вигляді будуть ці 5%», — каже Магда.

Як деталізував політолог, поділ відбувається на військові витрати, і витрати, пов’язані з підготовкою до оборони — йдеться про розбудову інфраструктури, заходи з кібербезпеки тощо.

«Ну, і те, що країни НАТО зобов’язалися — там досить хитро сформульовано — „в межах свого сувернітету“ надавати допомогу Україні, це теж плюс. Просто, я думаю, не треба абсолютизувати це питання, не треба одразу собі будувати цифри в десятки мільярдів доларів, які ми отримаємо в результаті цього», — зазначає політолог.

Крім цього, Магда відповів на питання про відносини Трампа з лідерами країн НАТО. Він зазначив, що «із Трампом не може бути нічого абсолютного, і не можна сказати, що хто на нього має стовідсотковий вплив»:

«Але краще працювати в такий спосіб, ніж просто нічого не доносити і пасти задніх у цьому питанні».

Він запевняє: мирні переговори не почнуться раніше кінця 2025 року.

Денисенко навів дев’ять аргументів — читайте деталі у матеріалі ТСН.ua.