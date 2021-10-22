Нещасний випадок у Верховній Раді: депутатці Олександрі Устіновій на голову впав дверний засув (фото)

Для травмованої обраниці колеги викликали швидку.

Депутатці від фракції "Голос" Олександрі Устіновій на голову впав дверний засув. Лікарі кажуть - життя у безпеці.

Про це, у п'ятницю, 22 жовтня, повідомила віцепрем'єрка Ольга Стефанишина.

"Ранок починається не з кави. А з..швидкої допомоги. Олександрі Устіновій на голову в Верховній Раді впав двірний засов. Не хвилюйтеся, я з нею, все на контролі", - написала вона на сторінці у Facebook.

Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Фото з розбитою головою розмістила у соцмережі і сама постраждала депутатка. "Коли ранок в Верховній Раді почався неочікувано", - підписала вона світлину.

Фото: facebook.com/olga.stefanishina

Пізніше Устінова розповіла про своє самопочуття та обставини інциденту.

Новини України: депутатці Олександрі Устіновій на голову впав дверний засув

"Ось так виглядає "нападник" на депутатів. Дверний засув в Верховній Раді відірвався і впав мені на голову. Розсік так, що було багато крові, піднявся тиск, тому довелося надавати допомогу. Вже все, чесно кажучи, дуже повезло, бо, якби цей засув на фото (важить десь 1,5 кг летів зверху) впав не пласкою поверхнею, а гострою - все було б набагато гірше", - розповіла вона.

Фото: facebook.com/ustinova.alexandra

Тепер на нардепку чекає МРТ і крапельниця.

"Розсічення - то нестрашно. Всім дякую за турботу, сказали все поремонтують", - резюмувала вона.

Нагадаємо:

Нардепа Антона Полякова знайшли мертвим уночі 8 жовтня . Він їхав у таксі, де йому стало вкрай зле.

Його колега та співмешканка Ганна Скороход після звістки про смерть нардепа втратила у Верховній Раді свідомість.

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