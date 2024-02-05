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"Несерйозна спроба": Байден ймовірно не підпише законопроєкт Палати представників без допомоги Україні

"Несерйозна спроба": Байден ймовірно не підпише законопроєкт Палати представників без допомоги Україні

У Білому домі прокоментували законопроєкт Палати представників як "несерйозну спробу впоратися з проблемами національної безпеки" / Фото: ТСН.ua

У Білому домі назвали цей законопроєкт "вивертом"

Посилаючись на «небезпечні обставини, з якими зараз стикається Ізраїль», спікер Палати представників Майк Джонсон представив у суботу окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю без підтримки України після того, як Сенат досяг попередньої імміграційної угоди, за яку він має намір проголосувати цього тижня.

Відповідаючи на запитання в неділю в інтерв’ю NBC News, чи підпише президент США Джо Байден законопроєкт, якщо він потрапить на його стіл, Салліван відкинув це як «виверт».

«Ми вважаємо цей хід — і ми розглядаємо його як хід, висунутий зараз Палатою представників — як несерйозну спробу впоратися з проблемами національної безпеки, з якими стикається Америка», — сказав Салліван. 

Нагадаємо, що водночас Байден закликав проголосувати за законопроєкт Сенату США з допомогою Україні

Зауважимо, що раніше ми повідомляли, що Сенат США представив законопроєкт щодо допомоги Україні: на що передбачене фінансування

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