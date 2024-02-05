"Несерйозна спроба": Байден ймовірно не підпише законопроєкт Палати представників без допомоги Україні

Посилаючись на «небезпечні обставини, з якими зараз стикається Ізраїль», спікер Палати представників Майк Джонсон представив у суботу окремий законопроєкт про надання допомоги Ізраїлю без підтримки України після того, як Сенат досяг попередньої імміграційної угоди, за яку він має намір проголосувати цього тижня.

Відповідаючи на запитання в неділю в інтерв’ю NBC News, чи підпише президент США Джо Байден законопроєкт, якщо він потрапить на його стіл, Салліван відкинув це як «виверт».

«Ми вважаємо цей хід — і ми розглядаємо його як хід, висунутий зараз Палатою представників — як несерйозну спробу впоратися з проблемами національної безпеки, з якими стикається Америка», — сказав Салліван.

Нагадаємо, що водночас Байден закликав проголосувати за законопроєкт Сенату США з допомогою Україні.

Зауважимо, що раніше ми повідомляли, що Сенат США представив законопроєкт щодо допомоги Україні: на що передбачене фінансування.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber