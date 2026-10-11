Британія проти Трампа: у Лондоні розкритикували паливну угоду з Росією

Вес Стрітінг / © UK Parliament

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У Великій Британії заявили, що не підтримують домовленість президента США Дональда Трампа з Росією щодо закупівлі мільйонів тонн дизельного пального. У Лондоні вважають, що союзники мають не послаблювати, а навпаки посилювати тиск на Москву.

Про це заявив британський міністр оборони Вес Стрітінг в ефірі BBC.

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За його словами, США та інші союзники повинні зосередитися на тому, щоб скоротити можливості Росії продовжувати війну та підтримати Україну.

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Стрітінг також наголосив, що відповідальність за війну, на його думку, повністю лежить на Володимирі Путіні та його «імперіалістичних амбіціях».

У Британії розкритикували сигнал для Москви

Тіньовий канцлер від Консервативної партії Ендрю Гріффіт також розкритикував дизельну угоду, заявивши, що вона «посилає абсолютно неправильні сигнали».

Водночас він наголосив, що США залишаються найближчим союзником Британії, хоча навіть між союзниками можуть виникати серйозні розбіжності.

Стрітінг також заявив, що Велика Британія має планувати оборонні витрати, виходячи з ризику того, що до 2030 року Росія може напасти на одну з країн НАТО.

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«Ми не прагнемо конфлікту з Росією, але сила — найкраща форма стримування», — сказав він.

За словами міністра, британський уряд планує надалі збільшувати оборонні витрати, однак нові зобов’язання мають супроводжуватися чітким розумінням джерел фінансування.

Що відомо про дизельну угоду Трампа з Путіним

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що домовився з Володимиром Путіним про великі постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки. Після цього Мінфін США за вказівкою президента тимчасово дозволив купувати та імпортувати російський дизель до 7 квітня 2027 року.

Домовленість має допомогти знизити ціни на пальне у США. Водночас критики угоди наголошують, що вона дає Москві додаткові доходи, тоді як Росія продовжує війну проти України.

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Президент Володимир Зеленський заявляв, що українська сторона готова до взаємних кроків зі зниження напруженості, зокрема до припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Українська делегація також прибула до Флориди на переговори зі США щодо можливого завершення війни або енергетичного перемир’я.

Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального.

Водночас ЗМІ повідомляли, що Вашингтон може припинити передачу Україні розвідданих, якщо Київ не зупинить удари по російських НПЗ.

Також повідомлялося, що дизельна угода може ускладнити переговорний процес щодо України. За оцінками медіа, Москва не взяла на себе співмірних зобов’язань у відповідь, тоді як послаблення обмежень на російське пальне може зміцнити її фінансові можливості.

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