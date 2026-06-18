Відповідь «ні»: що відомо про несподіване рішення Італії щодо України

Гвідо Крозетто / © Фото з соціальних мереж

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Позиція Італії не змінилася — країна не планує приєднуватися до програми PURL — ініціативи, яка передбачає закупівлю озброєння для України із США через механізми НАТО.

Про це заявив італійський міністр оборони Гвідо Крозетто, повідомляє RMF24/PAP.

З його слів, Рим послідовно відмовляється брати участь в цій ініціативі. Під час виступу в Палаті депутатів Крозетто пояснив, що позиція Риму з цього питання була чіткою від самого початку.

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«Я не брав на себе жодних зобов’язань у Вашингтоні. Міністр оборони не бере на себе жодних зобов’язань; це роблять уряди або, у деяких випадках, парламенти. Щодо PURL ми від самого початку говорили „ні“. Наша відповідь залишається такою самою — „ні“, — наголосив він.

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Президент України Володимир Зеленський повідомив про нові домовленості, які вдалося досягти разом із союзниками під час саміту G7 Summit 2026, щодо посилення української протиповітряної оборони. Окрім того, за слів глави держави, зараз триває робота над наповненням програми URL новими внесками, а постачання антибалістичних ракет має відбуватися максимально швидко.

Окрім того, Нідерланди виділили Україні 500 млн євро на ППО та дрони. Половину суми — 250 мільйонів євро — буде спрямовано на ініціативу PURL.

Крім того, після саміту «Великої сімки» стало відомо, що Україна отримає ліцензії США на виробництво ППО та далекобійних ракет. Штати та європейські держави домовилися надати Києву спеціальні дозволи.

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