Несподіваний поворот: що означає заява Трампа про повернення територій України

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Нещодавні коментарі Дональда Трампа на підтримку України, що вона може повернути всі свої території, викликали в міжнародній спільноті суміш полегшення та підозри. Хоча ці слова є значним риторичним зрушенням для американського лідера, який раніше схиляв Київ до територіальних поступок, багато хто вважає, що це сигнал для Європи взяти на себе більше відповідальності.

Про це пише Reuters, а також низка інших світових видань.

«Паперовий тигр» та європейська дипломатія

Свої гучні заяви, що Україна може «битися і перемогти», Трамп опублікував на своїй платформі Truth Social після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у рамках Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він також назвав Росію «паперовим тигром», наголосивши, що вона веде «безцільну» війну і заявив, що її економіка знаходиться у «великій біді».

Ця риторика здивувала багатьох аналітиків та оглядачів. Як зазначає AP News, лише місяць тому Трамп зустрічався з Путіним на Алясці та пропонував «земельні обміни» для завершення конфлікту.

Що стоїть за гучними словами

Попри позитивну риторику, незрозуміло, чи підкріпить він свої слова змінами в американській політиці. Видання The Washington Post пише, що багато європейських дипломатів вважають, що Трамп може сигналізувати про те, що тепер саме Європа має нести основний тягар у забезпеченні України зброєю та фінансами.

«Він, здається, прощається, чи не так? Але це може змінитися завтра. У будь-якому випадку, для нас карти зрозумілі. Ми знаємо, що повинні робити», — сказав один із західноєвропейських чиновників.

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль привітав коментарі Трампа, але додав, що для Європи настав час «активізуватися».

«Ми можемо досягти набагато більшого; не всі європейські держави виконали те, що обіцяли Україні», — заявив Вадефуль.

За інформацією Kyiv Independent, схожі думки висловили і російські чиновники, які відреагували на слова Трампа досить різко. Колишній президент РФ Дмитро Медведєв заявив, що Трамп «опинився в альтернативній реальності», а речник Кремля Дмитро Пєсков відкинув заяви про «паперового тигра», заявивши, що Росію асоціюють не з тигром, а з ведмедем.

«Я думаю, що це, можливо, успіх української та європейської дипломатії, що це пояснення [про відповідальність Путіна — ред.] пройшло», — заявив Ніл Мелвін, директор з міжнародної безпеки RUSI. Він додав, що Трамп зберігає стратегічну невизначеність і, здається, «постійно повертає» питання про війну до Європи.

Ця неоднозначна риторика ставить під сумнів, чи дійсно Вашингтон готовий надати Україні більше допомоги, чи лише спонукає Європу взяти на себе більшу відповідальність.

Нагадаємо, Зеленський у Нью-Йорку заявив про безсилля міжнародного права. Водночас президент України сказав, що у сучасному світі гарантії безпеки — це насамперед надійні друзі, готові захищати його зброєю.