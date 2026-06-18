Дональд Трамп. / © Associated Press

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Під час саміту у Франції країни G7 підтвердили підтримку України, а також зацікавленість у відновленні мирних переговорів з Росією для припинення війни. Ба більше — мирні перемовини можуть отримати новий шанс.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики наголошують, що лідери «Групи семи» опублікували спільну заяву, в якій виклали угоду щодо збільшення постачання систем протиповітряної оборони, перехоплювачів та далекобійних засобів до України. Окрім того, обіцяють посилити санкції проти Російської Федерації. Зокрема, щодо її нафтогазового сектору.

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Джерело, близьке до саміту, повідомило «Суспільному», що меморандум про взаєморозуміння, який Сполучені Штати Америки і Іран підпишуть 19 червня, дозволив лідерам G7 знову зосередитися на Україні. За даними співрозмовника, лідери G7, зокрема американський президент Дональд Трамп, визнали, чого досягнув Київ від часу їхньої зустрічі у такому форматі у червні 2025-го. Важливим є те, що вони натякнули, мовляв очільник Білого дому готовий знову брати участь у переговорах, бо ситуація в Україні тепер змінилася.

Водночас двоє високопоставлених дипломатів ЄС повідомили Politico, що Трамп починає укладати угоду, в якій підтримує Європу у війні в Україні в обмін на європейську допомогу в розмінуванні Ормузької протоки.

Своєю чергою, Bloomberg з посиланням на джерела писало про те, що президент Європейської ради Антоніо Кошта встановив контакт з Кремлем в межах зусиль щодо припинення війни. За словами співрозмовників видання, головний радник Кошти провів дві розмови з високопосадовцем Росії, близьким до «фюрера» Володимира Путіна, у межах підготовки до більш суттєвих майбутніх переговорів.

«Очевидна готовність Кремля розпочати мирні переговори з Європою з’явилася на тлі того, як Путін відхилив неодноразові запрошення президента України Володимира Зеленського на зустріч з диктатором РФ на рівні глав держав. Це свідчить про те, що Москва залишається відданою своїм зусиллям повністю виключити Україну з переговорного процесу», — підсумовують в ISW.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп несподівно змінив риторику щодо України. Попри свої попередні заяви, що нібито «у Зеленського немає карт», він тепер визнав, що «Україна впорюється досить добре».

Окрім того, американський лідер натякнув, що у війні України та Росії «щось станеться». Він наголосив на необхідності переговорів між українським і російським лідерами для завершення конфлікту.

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