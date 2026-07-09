Саміт НАТО в Анкарі / © Associated Press

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Зустріч країн-членів НАТО в Анкарі пройшла напружено. Публічно президент США Дональд Трамп погрожував та критикував союзників, однак на закритій зустрічі він «обрав менш войовничий тон».

Про це розповів один із учасників саміту, який поспілкувався з POLITICO на умовах анонімності.

Похвала Трампа та підтримка Україні

Президент Америки несподівано під час своєї промови похвалив Польщу, Німеччину, країни Балтії та Норвегію за їхні високі витрати на оборону. Трамп також не погрожував анексувати Гренландію, попри подібні заяви на відкритій частині саміту. Трамп підтвердив союзникам, що США продовжуватимуть продавати зброю, що фінансується іншими країнами.

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Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і президент Франції Еммануель Макрон наголосили, що Європа зараз витрачає набагато більше на оборону, бо це «служить власним інтересам Європи». Мерц також закликав інших учасників до «відданості» Україні та закликав російського президента Володимира Путіна укласти мирну угоду, оскільки європейська коаліція надалі допомагатиме Києву.

«Ця відданість Україні знайшла своє відображення в заключній заяві. У ній Росія описується як „довгострокова загроза“ для альянсу. Партнери обіцяють надати Україні 70 мільярдів євро допомоги цього року та ще 70 мільярдів євро наступного року. Україну описують як фактор, що сприяє трансатлантичній безпеці», — зауважують у виданні.

Трансатлантична промислова співпраця

Союзники по НАТО також зобов’язалися зміцнити свою промислову базу, укласти нові військові контракти на суму 50 мільярдів доларів та «ліквідувати бар’єри в оборонній торгівлі між союзниками».

В підсумковій декларації країни-члени НАТО наголосили: «Ми інвестуємо в нашу здатність розгортати, забезпечувати та підтримувати наші збройні сили, а також досягати цільових показників у всіх сферах, включаючи глибокі високоточні удари, інтегровану протиповітряну та протиракетну оборону, безпілотні системи, передові технології та розвідувальні можливості».

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«Союзники йшли на саміт, сподіваючись, що Трамп не підірве НАТО, і, попри певну нестабільність у його публічних коментарях, ця мета була успішною», — вважають у POLITICO.

Наступний саміт під питанням

Два дипломати НАТО стверджують, що щорічні саміти з президентом США для них є «стресом», а це спонукає деяких членів-країн НАТО сумніватися, чи варто збиратися лідерам щороку.

Однак в декларації йдеться, що країни Європи «з нетерпінням чекають нашої наступної зустрічі», але дата не уточнюється.

Саміт НАТО в Анкарі — останні новини

В Анкарі пройшов дводенний саміт НАТО. За його підсумками лідери країн-членів Альянсу оприлюднили спільну декларацію, в якій підтвердили незмінну підтримку України, а Росію назвали «довгостроковою загрозою для євроатлантичної безпеки».

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Також союзники на саміті НАТО пообіцяли Україні 70 мільярдів євро на оборону 2026 року і оголосили про нові системи ППО та розширення «коаліції дронів».

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