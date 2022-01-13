"Несумлінна політична конкуренція": у Путіна прокоментували загрозу нових санкцій США

У Росії обмеження називають "спробою тиску".

В Кремлі негативно відреагували на повідомлення про те, що американські сенатори оприлюднили законопроєкт зі списком обмежень проти влади РФ, якщо російські війська нападуть на Україну.

Таку думку висловив речник президента Росії Дмитро Пєсов.

За його словами, такі дії Сполучених Штатів не сприяють діалогу. Мовляв, це спроба чинити тиск на Москву.

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"Оцінюємо появи подібних документів і такі заяви вкрай негативно. Особливо на тлі переговорів, що продовжуються, нехай і невдалих, але переговорів", - сказав Пєсков.

Він каже: поки РФ не планує якихось відповідей на можливі обмеження як проти російських банків, так і проти газопроводу "Північний потік-2". Пєсков розраховує, що Захід утримається від таких заходів.

"Північний потік" - це взагалі комерційний проєкт. Пов'язувати його з безпековими питаннями в Європі - це абсурд. Це зайве підтвердження того, що стоїть за всім цим — спроби тиску на Москву, несумлінна політична конкуренція", - заявив представник Кремля.

Як повідомлялося, у Сенаті США пропонують ввести санкції проти президента Росії Володимира Путіна в разі вторгнення військ РФ до України. Відповідний документ демократи Сенату оприлюднили 12 січня. Зокрема, пакет санкцій спрямований проти: вищих російських військових та урядовців, включаючи Путіна та інших лідерів, головних банківських установ, російських компаній.

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