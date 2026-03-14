Нетаньягу звернувся до Зеленського через атаки Ірану: що потрібно Ізраїлю

Беньямін Нетаньягу / © Associated Press

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся із запитом на проведення розмови з президентом України Володимиром Зеленським. Темою переговорів, ймовірно, буде співпраця у захисті від ударів іранських безпілотників.

Про це повідомляє видання Ynet з посиланням на власні джерела.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук підтвердив виданню, що такий запит було направлено.

При цьому він зазначив, що через щільний розклад президента Зеленського розмова ще не відбулася. Український дипломат сподівається, що переговори відбудуться на початку тижня.

Видання зазначило, що переговори відбудуться на тлі великого досвіду України у перехопленні безпілотників іранського виробництва та ймовірно стосуватимуться налагодження ізраїльсько-української співпраці з цього питання.

Раніше в Ірані вже відреагували на ймовірну підтримку Ізраїлю українськими дронами-перехоплювачами. Голова комісії з нацбезпеки та зовнішньої політики іранського парламенту Ебрагім Азізі пригрозив, що в такому разі вся територія України стане «законними цілями» для ударів з боку Ірану.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що понад 10 країн звернулися до України по допомогу в захисті від іранських ударних дронів під час конфлікту на Близькому Сході. При цьому він натякнув на необхідність навчання за допомогою українських інструкторів.