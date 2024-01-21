Нетаньягу та Байден обговорили можливості створення незалежної палестинської держави: що відомо

Розмова Байдена з Нетаньягу була першою майже за місяць.

Президент США Джо Байден заявив, що розмовляв із прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу про можливі рішення щодо створення незалежної палестинської держави, припустивши, що одним зі шляхів може бути немілітаризований уряд.

Про це інформує Reuters.

Розмова Байдена з Нетаньягу була першою майже за місяць, повідомили в Білому домі, зазначивши, що обговорення було зосереджено на тяглих ударах Ізраїлю в Газі.

Речник Білого дому Джон Кірбі сказав журналістам, що Байден намагався запланувати дзвінок «протягом досить тривалого часу», і заперечив, що це сталося у відповідь на коментар Нетаньяху в четвер, заявивши, що він заперечує проти палестинської державності, яка не гарантує безпеки Ізраїлю.

Відповідаючи на запитання, чи було рішення про створення двох держав неможливим, поки Нетаньягу ще був на посаді, Байден відповів: «Ні, ні».

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Виступаючи перед журналістами після зустрічі з мерами США, Байден сказав, що Нетаньягу не виступає проти всіх рішень про створення двох держав, і існує кілька можливих типів, зазначивши, що деякі члени ООН не мають військових сил.

Байдена запитали, чи перегляне він умови допомоги Ізраїлю, враховуючи коментарі Нетаньяху про відмову від рішення про дві держави.

«Я думаю, що ми зможемо щось виробити... Я думаю, що є способи, за допомогою яких це може спрацювати», — сказав він.

Байден і Нетаньягу також обговорили зусилля щодо забезпечення безпеки решти заручників, утримуваних ХАМАС, і перехід Ізраїлю до більш «цілеспрямованих» операцій у Газі, щоб забезпечити надходження більшої кількості гуманітарної допомоги, повідомили в Білому домі.

Байден чинить тиск на Ізраїль, щоб той зменшив кількість смертей серед палестинців, попри те, що він рішуче підтримує Ізраїль у його війні проти ХАМАС.

"Президент також обговорив своє бачення більш тривалого миру та безпеки для Ізраїлю, повністю інтегрованого в регіон, і рішення про створення двох держав із гарантованою безпекою Ізраїлю", - йдеться в заяві Білого дому про їхню розмову.

Нетаньягу сказав на пресконференція, що він заявив Вашингтону, що він заперечує проти будь-якої палестинської державності, яка не гарантує безпеку Ізраїлю. "Ізраїль повинен мати контроль безпеки над усією територією на захід від річки Йордан. Це необхідна умова", - сказав він.

Заклик Байдена прозвучав у той момент, коли представники Червоного Півмісяця звинуватили Ізраїль у обстрілі лікарні в Хан-Юнісі, головному місті південної частини Гази.

Нагадаємо, раніше Біньямін Нетаньягу заявляв, що Ізраїль хоче збільшити оборонний бюджет, при цьому однією з цілей є забезпечення військового виробництва.

Крім того, ми раніше інформували, що з Єгипту до Ізраїлю намагались прорватись озброєнні люди.

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