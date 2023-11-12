Нетаньягу заявляє, що Ізраїль буде проти повернення палестинської влади в Секторі Газа після війни

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу заявив, що Ізраїль буде проти повернення палестинської влади в Газу після війни проти ХАМАС.

Про це пише The Times of Israel.

Це позиція, яка прямо суперечить політиці США, наприклад, держсекретар Ентоні Блінкен заявив раніше, що Газа повинна мати «палестинське управління, Газу, об’єднану із Західним берегом під керівництвом палестинської влади».

Відповідаючи на запитання з цього приводу, Нетаньягу спершу повторив, що після війни Ізраїль збереже «загальний контроль безпеки, включаючи можливість заходити щоразу, коли ми хочемо знищити терористів, які можуть з’явитися знову».

«Я скажу, чого не буде. ХАМАСу не буде. Також не буде цивільної влади, яка виховує своїх дітей ненавидіти Ізраїль, вбивати ізраїльтян, знищувати державу Ізраїль. Не може бути влади, яка виплачує сім’ям вбивць на основі кількості вбитих ними. Не може бути влади, лідер якої досі не засудив жахливу різанину через 30 днів», – сказав прем’єр, маючи на увазі президента ПА Махмуда Аббаса.

«Там має бути щось інше. Але в будь-якому випадку у нас повинен бути контроль безпеки. Я наполягаю на цьому. З цього питання може бути тиск. Я не збираюся йти в печеру», - підкреслив він.

Він резюмував: «Завершення завдання вимагає, щоб наступного дня після ХАМАС інший ХАМАС не міг піднятися там».

Нагадаємо, раніше лідер терористичної організації “Хезболла” Гасан Насралла назвав головною метою “припинення вогню” в Секторі Гази, а лише другорядною - “перемогу ХАМАС” у протистоянні з Ізраїлем.

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