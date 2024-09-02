Нетаньягу попросив Росію про допомогу зі звільненням заручників з Гази

Представник Нетаньягу 1 вересня повернувся з Москви, де обговорював питання заручників.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу звернувся до Росії по допомогу у сприянні укладенню угоди про звільнення заручників з Гази.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на канцелярію ізраїльського прем’єра.

У заяві видання вказано, що Ізраїль звернувся до Росії по допомогу у досягненні прогресу в укладенні угоди про звільнення заручників з Гази. Журналісти звернули увагу, що це відбувається в той час, коли спрямовані на забезпечення перемир'я з "Хамасом" зусилля США, Катару та Єгипту "просуваються повільними темпами".

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Згідно з опублікованими даними, представник Нетаньягу вранці 1 вересня повернувся з Москви, де обговорював питання заручників.

Уряд президента Росії Володимира Путіна контактує з "Хамасом" щодо долі заручників, які мають російське громадянство.

Нагадаємо, 2 вересня в Ізраїлі оголошено загальнонаціональний страйк через нездатність звільнити заручників з Гази.

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