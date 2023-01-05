Нетаньяху заявив, що Ізраїль проведе ревізію у сфері міжнародних відносин

За його словами, Єрусалим буде просувати "національну політику".

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що країна проведе ревізію в галузі міжнародних відносин. Мовляв, Єрусалим "замість бездіяльності просуватиме активну, енергійну, відповідальну та національну політику".

Таку думку прем'єр сказав на конференції, повідомляє пресслужба уряду.

"Ми переглянемо міжнародні відносини: наш голос чутимуть у світі. Замість того, щоб схиляти голови і підкорятися диктату міжнародної спільноти, ми відстоюватимемо наші інтереси", - заявив Нетаньяху.

За його словами, зокрема, влада Ізраїлю, візьметься до заходів проти радикального ісламу в регіоні. Він також наголосив на тому, що прагне перешкодити "військовому розміщенню" Ірану в Сирії, а також на планах боротися з наміром Ірану створити ядерний арсенал.

Повернення Нетаньягу

Нетаньягу 29 грудня знову офіційно очолив уряд Ізраїлю після висловлення вотуму довіри його новому уряду. Він став прем'єр-міністром втретє. Очолював уряд від 2009 до 2021 рік, а також протягом одного терміну наприкінці 1990-х років.

Його партія "Лікуд" отримала більшість на дострокових виборах до Кнесету 1 листопада. "Лікуд" та його потенційні союзники - вкрай праві та ультраортодоксальні партії отримали 64 зі 120 місць у парламенті.

До слова, президент агресорки Росії Володимир Путін привітав повернення Біньяміна Нетаньягу на посаду і заявив про намір посилити співпрацю. Диктатор розраховує, що новий кабінет міністрів Ізраїлю сприятиме розвитку відносин між країнами.

Читайте також: