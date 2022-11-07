"Неуважно читав Достоєвського": Маркарова відреагувала на заяви Папи Римського про "гуманізм росіян"

Це вже не перші дивні заяви понтифіка щодо країни-агресорки та війни проти України.
Пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова відреагувала на заяву Папи Римського Франциска про його "велику пошану до російського народу та російського гуманізму".
Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
"Соррі, не стримаюсь. Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би, що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івані Грозному 1547 року, ні 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того …", - наголосила Маркарова.
Варто зазначити, що Папа Римський Франциск під час спілкування з журналістами заявив, що не вірить у жорстокість громадян Росії щодо українців та додав, що вважає росіян "великим народом". Понтифік також згадав про Достоєвського, який "надихає християн до осмислення християнсва".
Нагадаємо, що Папа Римський Франциск підтримав українців після того, як Росія напала на нашу державу. Проте водночас понтифік оскандалився й іншими гучними заявами, через які його критикували в Україні та світі. Зокрема перед Великоднем під час хресної ходи Ватикан вирішив, що хрест повинні нести українка та росіянка.
Раніше Папа Римський заявляв, що не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускав, що РФ могли спровокувати.
Також він заявляв, що війна в Україні є "Третьою світовою". Водночас понтифік певен, що жертвою є не лише Україна.
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