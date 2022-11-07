"Неуважно читав Достоєвського": Маркарова відреагувала на заяви Папи Римського про "гуманізм росіян"

Це вже не перші дивні заяви понтифіка щодо країни-агресорки та війни проти України.

Пані посол України у Сполучених Штатах Оксана Маркарова відреагувала на заяву Папи Римського Франциска про його "велику пошану до російського народу та російського гуманізму".

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Соррі, не стримаюсь. Папа Римський, мабуть, якось неуважно читав Достоєвського. Інакше Його Святість не дивувався би жорсткості росіян (яка якраз їм природньо притаманна). А декілька інших творів російських письменників/поетів, включно з Пушкіним, Купріним, Булгаковим, як і навіть поверхневе вивчення правдивої історії нашого регіону, показало би, що гуманізмом не пахло в Московії ні при Івані Грозному 1547 року, ні 1708, коли було брутально вирізано Батурин, ні в кожній події після того …", - наголосила Маркарова.

Варто зазначити, що Папа Римський Франциск під час спілкування з журналістами заявив, що не вірить у жорстокість громадян Росії щодо українців та додав, що вважає росіян "великим народом". Понтифік також згадав про Достоєвського, який "надихає християн до осмислення християнсва".

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Нагадаємо, що Папа Римський Франциск підтримав українців після того, як Росія напала на нашу державу. Проте водночас понтифік оскандалився й іншими гучними заявами, через які його критикували в Україні та світі. Зокрема перед Великоднем під час хресної ходи Ватикан вирішив, що хрест повинні нести українка та росіянка.

Раніше Папа Римський заявляв, що не вважає війну в Україні протистоянням добра і зла і припускав, що РФ могли спровокувати.

Також він заявляв, що війна в Україні є "Третьою світовою". Водночас понтифік певен, що жертвою є не лише Україна.

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