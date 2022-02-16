"Невеликі ротації, але це не відведення": Зеленський про ситуацію на кордонах з Росією

"Невеликі ротації, але це не відведення": Зеленський про ситуацію на кордонах з Росією

За його словами, такі ротації українська сторона бачила і в пік російських навчань 2021 року.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що російська сторона проводить ротації військ біля українського кордону.

Про це глава держави заявив 16 лютого під час телемарафону національної єдності.

"Про ситуацію на кордонах з Росією, Білоруссю і на контактній лінії. Ситуація, контрольована військовими, не бачимо змін, бачимо накопичення військ, невеликі ротації, але це не відведення. Не треба робити попередні висновки", - зазначив Зеленський.

За його словами, такі ротації українська сторона бачила і в пік російських навчань 2021 року.

"Я б не робив попередніх висновків. Не треба робити висновків щодо потужної деескалації саме 16 числа. Радіти рано, але відбувається те, що ми бачили, що бачила наша розвідка. Це очі, яким я довіряю. Відведення констатуватимемо, коли це відбудеться", - додав президент.

Нагадаємо:

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав, що на кордоні України надалі перебувають російські військові сили, готові до вторгнення. Генсек НАТО назвав російські війська біля кордонів України найбільшим зосередженням сил у Європі від часів холодної війни.

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