Невгамовний трампіст: республіканець Джордан планує втретє висуватись у спікери Палати представників

Жорсткий консерватор Джим Джордан пообіцяв продовжити свою невдалу боротьбу за посаду спікера Палати представників США, після того, як його колеги-республіканці відмовилися від резервного плану, щоб дозволити Палаті без лідерів відновити роботу.

Про це пише Reuters.

Джордан, який втратив два голоси за спікера цього тижня, вийшов із багатогодинної закритої зустрічі з колегами-республіканцями, щоб сказати, що він просуватиме третє голосування.

"Я все ще балотуюся на посаду спікера, і я планую вийти на зал, отримати голоси і виграти цю гонитву", - сказав Джордан журналістам, додавши, що він хотів би поговорити з більш ніж 20 колегами-республіканцями, які голосували проти нього/

Потім він зустрівся з деякими своїми противниками, хоча вони вийшли з зустрічі, заявивши, що їхня думка не змінилася.

«Ми всі сказали йому, що ми категорично «ні». Це була дискусія», — сказав журналістам представник Республіканської партії Верн Б’юкенен. «Тепер йому потрібно прийняти рішення».

Покидаючи зустріч, Джордан сказав ЗМІ: «У нас була хороша дискусія».

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Невідомо, коли Палата представників знову проголосує за спікера. Палата перебуває в глухому куті з 3 жовтня, коли невелика група республіканців скинула Кевіна Маккарті з крісла спікера, залишивши законодавців не в змозі відреагувати на вибух війни на Близькому Сході та можливе часткове припинення роботи уряду менш ніж за місяць.

Як повідомили законодавці на зустрічі раніше цього дня, Джордан запропонував республіканцям проголосувати за продовження повноважень Патріка МакГенрі, який виконує обов’язки спікера, фактично призупинивши його передвиборчу кампанію.

Демократи та Білий дім заявили, що відкриті до цієї ідеї, але багато республіканців її відкинули. «На цей час у нас не буде жодної іншої резолюції з цього приводу», — сказав представник Республіканської партії Блейн Люткемайер.

Вакуум керівництва Палати представників заважав Конгресу діяти щодо термінових законодавчих питань.

Джордан вже програв дві спроби стати спікером Палати представників, не набравши потрібної кількості голосів. Під час третього голосування його підтримка може бути ще меншою. Щоб стати спікером потрібно отримати 217 голосів усіх представників нижньої палати парламенту, натомість Джим Джордан востаннє отримав лише 199.

Нагадаємо, раніше обраний кандидат на посаду спікера палати представників від Республіканської партії Стів Скаліз заявив, що він знімає свою кандидатуру.

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