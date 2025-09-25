Невідомі дрони в Данії: у Росії прокоментували свою причетність

Кремль. / © Associated Press

Реклама

Посольство Росії в Копенгагені заперечує будь-яку причетність до інцидентів з дронами, які порушили рейси у двох аеропортах Данії.

Про це йдеться у заяві дипустанови, повідомляє Sky News.

Російське посольство назвало збої в данських аеропортах “постановною провокацією”, а заяви про причетність РФ “абсурдними спекуляціями”.

Реклама

У традиційній для Кремля манері посольство заявило про нібито приводи “для подальшої ескалації напруженості в інтересах сил, які прагнуть усіма засобами затягнути український конфлікт та поширити його на інші країни”.

Зауважимо, раніше речник Кремля Дмитро Пєсков назвав “голослівними” заяви Данії про нібито причетність Росії до інциденту з безпілотниками біля аеропорту Копенгагена.

Нагадаємо, з вечора 22 вересня аеропорт Копенгагена в Данії закрився, бо в районі летовища було помічено кілька дронів. Злети та посадки у найбільш завантаженому летовищі у скандинавському регіоні зупинили майже на чотири години. Військові БпЛА не збивали.

Вночі проти 25 вересня у Данії закрили аеропорт Ольборга через дрони. Поліція повідомила, що було помічено кілька безпілотників, які летіли з увімкненими фарами. Невідомі БпЛА літали поблизу військових об’єктів. Зокрема, біля летовища розташована база ВПС — основне місце розміщення транспортників C-130 Hercules і CL-604 Challenger. Також поряд – база елітного підрозділу данських ССО Jægerkorps.

Реклама