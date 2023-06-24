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Невідомі люди у камуфляжі оточили адміністративні будівлі в Ростові, пишуть "росЗМІ"

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Невідомі люди у камуфляжі оточили адміністративні будівлі в Ростові, пишуть "росЗМІ"

Військові будівлі у Ростові нібито захоплені "вагнерівцями" / Фото: соцмережі

У Ростові-на-Дону розпочався тривожний ранок

Танки поблизу військового південного округу, військові на вулицях, вертольоти — ось такий ранок сьогодні в Ростові-на-Дону. 

Очевидці повідомляють про танки та бронемашини в районі Будьонівського проспекту в самому центрі Ростова-на-Дону. 

На Великій Садовій очевидці помітили колону машин, у яких, за їхніми словами, їхали "вагнерівці" зі зброєю.

В оточення, за інформацією "ЗМІ", було взято:

  • штаб Південного військового округу;
  • відділ поліції на Будьонівському проспекті у центрі міста;
  • регіональне управління МВС;
  • регіональне управління ФСБ;
  • адміністрація Ростова.

Деякі джерела пишуть, що на цей момент будівля штабу ППО захоплена "вагнерівцями". Перевірити чи спростувати цю інформацію неможливо.

Нагадаємо, що раніше ФСБ закликало "вагнерівців" затримати Пригожина.

Зазначимо, що раніше повідомлялося, що ватажок ППК "Вагнер" Пригожин може провести за ґратами від 12 до 20 років. Про це заявили у ФСБ Росії.

Додамо, що раніше ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що російські війська завдали удару по тилах його ПДВ і вбили багато бойовиків.

У відповідь в адміністрації Путіна почалася паніка після заяв Пригожина.

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Дата публікації
Перегляди
16к
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