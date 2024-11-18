"Невиправдані обмеження США": Волкер – про скасування Байденом заборони на удари по РФ

За словами Курта Волкера, обмеження на дальність застосування американської зброї було "абсолютно свавільним і ухвалювалося через побоювання "спровокувати" Росію".

Дозвіл адміністрації США для України на застосування американської зброї для ударів по цілях углибині території Росії скасовує політичне рішення, яке ніколи не повинно було ухвалюватися.

Таку думку експерт Центру аналізу європейської політики, ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер висловив у коментарі "Укрінформу".

Як пояснив Волкер, Україна є жертвою зовнішньої агресії, тож відповідно до статті 51 Статуту ООН має невід'ємне право на самооборону.

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"За законами збройного конфлікту, Україна має право завдати удару по будь-якій військово значущій цілі – лише повинна уникати обстрілів цивільних осіб. У міжнародному праві немає жодних обмежень щодо діапазону використання зброї", – розповів експерт.

Він звернув увагу, що тоді як росіяни атакують Україну з дуже великих відстаней, Вашингтон перешкоджав Києву завдавати ударів у відповідь на таку саму дальність.

"Обмежуючи дальність застосування Україною американської зброї, Сполучені Штати невиправдано накладали односторонні обмеження на самооборону України, що виходить за межі будь-яких вимог міжнародного права", – наголосив Волкер.

Він додав, що рішення щодо дальності застосування американської зброї було "абсолютно свавільним і ухвалювалося через побоювання "спровокувати" Росію, а не з якихось моральних чи юридичних міркувань".

Колишній спецпредставник США зауважив – президент РФ Володимир Путін знав, що нападає на Україну, тож коли він це робив, мав бути готовим до військових наслідків такого рішення.

Волкер переконаний, що "зміна поганої політики США – це добра новина", однак не треба робити "таку зміну публічно", адже це заздалегідь дає Росії інформацію про потенційні українські атаки.

"Це непотрібне обмеження на самооборону України мало бути просто скасоване – і крапка", – наголосив експерт.

Нагадаємо, The New York Times із посиланням на офіційних осіб США повідомило, що Байден дозволив Україні застосовувати далекобійні ракети ATACMS для ударів усередині Росії. Однак видання Axios інформує, що дозвіл стосується лише території Курської області.

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