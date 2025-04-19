New York Post назвало дату, коли країни можуть узгодити повне і всеосяжне припинення вогню

Війна. / © ТСН.ua

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Вже наступного тижня в Лондоні сторони можуть узгодити повне і всеосяжне припинення вогню в Україні.

Про це повідомило видання New York Post з посиланням на високопоставленого чиновника адміністрації американського президента.

“Наступного тижня в Лондоні ми хочемо ухвалити рішення щодо повного та всеосяжного припинення вогню”, - сказав чиновник.

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З його слів, намір полягає в тому, щоб провести обговорення з Москвою, а потім сказати, мовляв, “це ваша найкраща і остаточна пропозиція”. Джерело видання наголошує, що наразі важливо з’ясувати, на чому перебувають обидві сторони.

“Як тільки ми це зрозуміємо, тоді будуть визначені наступні кроки”, - розповів співрозмовник NYP.

Втім, якщо цього не станеться, то Сполучені Штати Америки готові піти з-за столу переговорів, поклавши відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки.

Мирний план

Видання пише, що Україна має застереження щодо мирного плану, більшість з яких стосується того місця, де будуть проведені лінії припинення вогню, що заморозить бойові дії.

“Вони (Київ - ред.) частково занепокоєні землею... Тим, що вони називають “де-юре” і “де-факто”. Де-факто означає: ми визнаємо, що росіяни окупували цю землю, але ми не кажемо, що Україна відмовиться від неї назавжди. Де-юре означає: ми визнаємо, що росіяни захопили цю землю, а ми більше ніколи її не побачимо", - сказав представник адміністрації.

Тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що його країна ніколи не визнає, що окуповані Росією території належать Москві.

Щоб підштовхнути Росію до столу переговорів, спеціальний представник президента Стів Віткофф може запропонувати Кремлеві “морквину” - як пом’якшення санкцій, та, можливо, розморожування арештованих активів, сказав високопоставлений чиновник. Втім, за словами експертів, це суперечило б попереднім погрозам Трампа посилити фінансовий тиск на РФ - чого йому досі не вдалося зробити.

Тиск Трампа на Україну

Експерти кажуть, що президент США був дуже жорстким щодо українців, коли припинив розвідувальну підтримку та військову допомогу, бо не відчував, що отримує негайне “так”, яке він хотів.

“Росіяни продовжують порушувати будь-який режим припинення вогню, під яким вони коли-небудь підписувалися, відмовляються досягти домовленості про припинення вогню на розумних умовах, продовжують завдавати балістичних ракетних ударів і атаки безпілотників, які вбивають українських мирних жителів. Все це тикає носом у президента Трампа і намагається збентежити його на міжнародній арені. Вони (РФ - ред) відмовляються досягти елементарних умов щодо припинення вогню, який обіцяв принести Трамп”, - сказав Алекс Пліцас з Atlantic Council.

Експерт наголошує: українці показали, що вони віддані мирному процесу - вони погодилися на припинення вогню, а не погодилися це росіяни.

“Якщо так триватиме й США припинять допомогу або військову підтримку Україні в довгостроковій перспективі, це поставило б Росію в положення для подальшої агресії в Україні та потенційного захоплення нових територій, що було б катастрофічним”, - наголошує Алекс Пліцас.