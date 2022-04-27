Нейтральне ставлення до війни в Україні означає підтримку РФ: Боррель звернувся до світу

Нейтральне ставлення до війни в Україні означає підтримку РФ: Боррель звернувся до світу

Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що нейтралітет інших держав щодо війни Росії з Україною автоматично ставить країну на бік РФ.

Боррель наголосив, що ставити Україну та Росію на один рівень — означає нездатність відрізнити нападника від того, на кого він нападає.

Про це йдеться на сайті Дипломатичної місії ЄС.

"Такий "нейтралітет" можна пояснювати, звісно, ​​різними причинами: від прихованої прихильності до страху репресій, але на практиці він стає підтримкою Росії та її загарбницької війни", — зазначив головний дипломат ЄС.

За його словами, захист України від російського вторгнення – це відкидання "закону джунглів", принципу, що "сила визначає право". Боррель переконаний, що Україна переможе окупантів.

"Історія неодноразово показувала, що вторгнення рідко бувають успішними. Навіть будучи слабкішим, усе населення окупованої країни часто в кінцевому підсумку повстає проти загарбника", — сказав він.

Раніше Боррель заявив, що "ЄС хоче натиснути на Росію з усією силою, щоб вона заплатила ціну за вторгнення.

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