Атака на Меркурій у Лівії / © "Схеми"

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Український удар по російському кораблю в лівійському порту Бенгазі став попередженням для держав, які прикриваються нейтралітетом, але водночас сприяють забезпеченню військових потреб Росії.

Про це в етері Еспресо заявив виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос.

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Він закликав не вважати офіційною позицією Лівії заяву заступника голови президентської ради країни Мусси аль-Коні. Той назвав атаку на російські кораблі в Бенгазі дією, рівнозначною оголошенню війни.

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За словами Семиволоса, це особиста оцінка політика, адресована насамперед внутрішній аудиторії Лівії.

Коментуючи законність української операції, експерт висловив переконання, що дії України відповідали нормам міжнародного права, зокрема положенням Гаазької конвенції 1907 року.

Він пояснив, що нейтральна держава не має дозволяти використовувати свої порти для розміщення кораблів країни, з якою триває війна.

«В даному випадку Росія — це країна, з якою ми ведемо війну, і перебування російських кораблів і створення бази в Бенгазі є річчю, яка повністю підпадає під Гаазьку конвенцію 1907 року», — заявив Семиволос.

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Водночас фахівець звернув увагу на домовленості уряду Халіфи Хафтара з Росією. Зокрема, сторони уклали окрему угоду, що, на думку Семиволоса, ставить під сумнів нейтральність цього уряду в ситуації, що склалася.

Окремо експерт наголосив на політичному значенні української операції. Він зауважив, що Україна не стала приховувати свою причетність до удару, а відкрито заявила про проведення атаки. На його переконання, це демонструє самостійність України як учасника міжнародних відносин і наявність правового обґрунтування її дій.

«Це такий відкритий і абсолютно чіткий сигнал всім іншим країнам, які використовують статус нейтральної країни для того, щоб забезпечувати російсько-африканський корпус зброєю і іншими військовими матеріалами. Я думаю, що це потужний сигнал», — зазначив Семиволос.

Водночас він підкреслив, що наразі важко остаточно визначити, як операція позначиться на російській логістиці та військово-політичних позиціях у Середземномор’ї й Північній Африці.

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На думку експерта, ключовим залишається питання, чи зможе Україна й надалі дотримуватися такого підходу та проводити аналогічні операції.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський підтвердив, що поблизу узбережжя Лівії для операції застосували сім безпілотних надводних апаратів українського виробництва.

Ми раніше інформували, що речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий, коментуючи погрози Лівії заявив, що Україна має законне право завдавати ударів по військових ціля Росії.

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