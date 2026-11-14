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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Чи погодиться Україна закріпити нейтральний статус в Конституції: Зеленський дав відверту відповідь

Президент пояснив, що нейтральність не забезпечить Україні довгострокових гарантій безпеки.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Володимир Зеленський

Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна не погодиться на закріплення нейтрального статусу в Конституції, оскільки такий статус не забезпечить Україні довгострокових гарантій безпеки.

Про це під спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський.

«Якщо Путін передбачає, що в України буде зафіксована нейтральність, то цього не буде. Ми ж зараз і так не в НАТО. Якщо нейтральність взагалі передбачає, що ми не в НАТО, ми вже в цьому статусі перебуваємо. А що тоді спрацює на безпеку для нас довгостроково? Якщо вони передбачають, що ми не будемо в ЄС, то дійсно — ми будемо, це звучить на всіх рівнях. Поки що Україна не є в жодному із союзів. А закріплення нейтральності — це значить, що ви змінюєте Конституцію своєї держави, і на це Україна йти не буде», — сказав Зеленський.

Окремо президент зазначив, що «росіяни хочуть перерозподілу впливу в Європі передусім. І від цього залежить перерозподіл у світі».

Раніше Зеленський заявляв, що нейтральний статус не став гарантією безпеки для України.

Глава держави наголосив, що твердження, ніби «членство України в альянсах спровокувало війну», є наративами російської пропаганди. Він зауважив, що нейтральний статус не став гарантією безпеки для України.

«Я президент України, і якщо ви не проти, я говоритиму про те, як я ставлюся до нейтральності України. А 2014 року в Україна був позаблоковий статус. Все дуже зрозуміло, чим це закінчилося. А закінчилося початком війни, окупацією півострова Крим і окупацією частини сходу України. Тому не можна сказати, що через те, що ми були в тому чи іншому союзі, на нас напали. Все це російські наративи«, — сказав президент.



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