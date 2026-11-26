Василь Боднар / © Facebook-сторінка Василя Боднара

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Україна в режимі реального часу передає Польщі відомості про повітряні загрози з боку Росії.

Про це посол України в Польщі Василь Боднар повідомив в інтерв’ю RMF FM.

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Так він відповів на запитання, чи інформувала Україна Варшаву про російські ракети, які 20 листопада перетнули польський кордон.

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За словами дипломата, обмін даними між країнами відбувається безперервно.

«Між нами постійно відбувається обмін інформацією», — наголосив Боднар.

Він додав, що військові двох держав постійно контактують, а польську сторону попереджають про всі наявні загрози.

Також посол підтвердив, що Варшава звернулася до союзників із пропозицією збивати російські ракети та безпілотники безпосередньо над Україною.

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«Зараз це питання розглядають у столицях. Сподіваюся, що рішення буде ухвалено. Незабаром дізнаємося», — зазначив Боднар.

На думку дипломата, підтримка цієї ініціативи з боку НАТО дала б змогу перехоплювати російські ракети й дрони, які прямують у напрямку Польщі, ще до того, як вони перетнуть кордон.

Такий крок, вважає Боднар, зміцнив би безпеку західних областей України та водночас знизив би ризики для Польщі.

Раніше повідомлялося, що Варшава винесла на розгляд союзників питання перехоплення ракет РФ ще в небі над Україною, якщо вони летять у напрямку НАТО.

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Ми раніше інформували, що у Польщі хочуть заборонити польоти на сході країни після того, як там впали російські ракети.

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