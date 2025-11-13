Незадоволення еліт та смерті топчиновників: що відбувається за лаштунками Кремля

Володимир Путін / © Associated Press

Російська еліта, ймовірно, вкрай незадоволена політикою Володимира Путіна і може мати на меті його усунення від влади.

Таку думку висловив політолог Георгій Чижов для 24 каналу.

За словами Чижова, Володимир Путін явно усвідомлює небезпеку та відчуває страх перед можливим переворотом. Про це, зокрема, свідчить інформація про часту зміну його охоронців.

«Кажуть, що там міняються охоронців раз в два тижні, аби ніхто нічого не запланував», — зазначив політолог.

На відміну від більшості російського населення, яке ще не усвідомило масштаб втрат, які принесла політика диктатора, російські еліти вже давно дійшли розуміння, що їхні плани були зруйновані.

Як пояснив Чижов, представники еліт мали намір «під старість забрати награбоване та переїхати на Захід доживати старість». Проте агресивна політика Путіна зіпсувала ці плани, відрубавши їм усі західні перспективи та можливість користуватися накопиченими активами.

Політолог переконаний, що серед російської еліти є група, яка зацікавлена в усуненні Путіна від влади. Хоча до активних дій поки що не дійшло, «там ходять різні розмови».

Чижов також закликав звернути увагу на загадкові смерті російських топчиновників. З 2022 року таких випадків назбиралося вже понад 20. Він припустив, що деякі з них могли «необережно озвучити плани» щодо зміни влади.

Нагадаємо, російські ЗМІ з’ясували, що президент РФ Володимир Путін має щонайменше три однакові робочі кабінети, розташовані в різних регіонах країни. Їх створили для того, щоб приховати реальне місце перебування диктатора.

Також повідомлялося, що російський «фюрер» Володимир Путін на місяць змістив «дедлайни» щодо захоплення Покровська та Мирнограда у Донецькій області.