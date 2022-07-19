Незалежно від того, що говорять у Кремлі, Росія перебуває в ізоляції від світу - Держдеп

Через широкомасштабне вторгнення до України Росія опинилася в ізоляції від світу.

Про це під час брифінгу заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс.

"Незалежно від того, що говорять у Кремлі, факт полягає в тому, що Росія економічно, політично, дипломатично та фінансово ізольована від решти світу. І вона була ізольована через рішення, які ухвалив президент Путін, зокрема – вести невиправдану, незаконну, жорстоку війну проти народу України", – зазначив він.

Прайс наголосив, що "трохи дивно" чути від російських чиновників здивування тим, що вони змогли опинитися в такому важкому економічному, фінансовому, політичному та дипломатичному становищі.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 146-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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