"Незамінних немає": Путін знову заговорив про свого наступника і пообіцяв дати йому рекомендації

"Незамінних немає": Путін знову заговорив про свого наступника і пообіцяв дати йому рекомендації

Путін каже, що прийде час і він зможе назвати гідного наступника.

Президент Росії Володимир Путін коментуючи, чи є люди, здатні стати його наступником, заявив, що "святе місце порожнім не буває" і "незамінних людей немає". Чинний очільник Кремля навіть готовий дати рекомендації тому кандидату, який може стати новим главою РФ.

Про це він заявив сьогодні, 30 червня, під час "прямої лінії".

"Що стосується тієї людини, яка могла б очолити країну, то, з одного боку, кажуть, що святе місце порожнім не буває, і незамінних людей немає. З іншого боку, звичайно, моя відповідальність полягає в тому, щоб дати рекомендації тим людям, які будуть претендувати на посаду президента", - сказав Путін.

Президент держави-агресора також заявив, що прийде час і він зможе назвати ім'я гідного наступника.

"Звичайно, підійде час, і я, сподіваюся, зможу сказати про те, що така-то людина, на мою думку, гідна того, щоб очолити Росію", - сказав він.

Нагадаємо, 14 червня Володимир Путін висловив упевненість, що без нього в РФ нічого не має змінитися і коли на його посаду оберуть іншого політика, у країні "нічого не повинно впасти". Відповідаючи на запитання про наступників, Путін запевнив, якщо людина буде "віддана РФ", він готовий підтримати незалежно від особистого ставлення до нього.

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