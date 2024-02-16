Категорія
Політика
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Нездатність підтримати Україну в критичний момент ніколи не буде забута - Байден про канікули Палати представників

Нездатність підтримати Україну в критичний момент ніколи не буде забута - Байден про канікули Палати представників

Джо Байден дуже обурився діям Палати представників

Палата представників пішла на канікули.

Палата представників США пішла на перерву до кінця лютого, так і не проголосувавши щодо законопроєкту про допомогу Україні.

Це випливає з розкладу засідань.

"Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута", - емоційно прокоментував у соціальних мережах цю ситуацію американський президент Джо Байден. 

Зауважимо, що окрім України, Палата представників не проголосувала за допомогу Ізраїлю та Тайваню, що теж випливає з графіка роботи нижньої палати.

Конгресмени повернуться до роботи 28 лютого.

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США таки ухвалив об'єднаний пакет допомоги для України на понад 60 млрд дол., а також для Ізраїлю та Тайваню. Проте трампіст Майк Джонсон натякав, що не винесе на розгляд нижньої палати Конгресу проголосований Сенатом законопроєкт.

Додамо, що раніше повідомлялося, що кандидати у президенти США Дональд Трамп зробив цинічну заяву щодо Росії та НАТО.

Крім того, ми раніше інформували, що головний дипломат ЄС Жозеп Боррель різко висловився про заяви Трампа щодо погроз союзникам у НАТО.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація