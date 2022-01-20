"Незначних агресій не буває": Зеленський різко відповів "великим державам"

І хоча Зеленський у цій заяві не згадав ні США, ні особисто Байдена, у словах прослідковується натяк на вчорашні слова очільника Білого дому.

Президент Володимир Зеленський заявив, що "незначних агресій" і "незначних жертв" не буває.

Про це глава держави написав у Тwitter.

"Хочемо нагадати великим державам, що незначних агресій не буває і маленьких народів не буває. Як не буває й незначних жертв і маленького горя від втрати близьких. Кажу це, як президент великої держави", — зазначив він.

І хоча Зеленський у цій заяві не згадав ні США, ні особисто Байдена, у словах прослідковується натяк на вчорашні слова очільника Білого дому про те, що санкції проти Росії будуть різними в залежності, чи здійснить Кремль "незначне вторгнення", чи наважиться на повномасштабний напад.

"Все залежить від того, що Росія зробить. Одна справа, якщо це незначне вторгнення, і врешті-решт нам доведеться сперечатися щодо того, що робити і чого не робити, і таке інше. Але якщо вони справді зроблять те, на що вони здатні (мається на увазі повномасштабне вторгнення — ред.), це стане катастрофою для Росії", — заявляв Байден на вчорашньому брифінгу.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, чого очікує від переговорів із Росією.

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