"Незрозуміло, чи Путін буде при владі": еліта російських силовиків розуміє, що війну програно – Грозєв

Еліта російських силовиків розуміє, що війну проти України фактично вже програно. Саме тому президент РФ Володимир Путін не віддає наказу застосувати ядерну зброю – розуміє, що його можуть не виконати і це стане тригером до державного перевороту.

Окрім того, Путін не оголошує мобілізації через ймовірність соціального вибуху в Росії.

Про це розповів журналіст-розслідувач міжнародної групи Bellingcat Христо Грозєв у коментарі "Радіо Свобода" 18 травня.

"Я думаю, що саме поінформована еліта всередині силовиків розуміє, що війну програно. Тому що війну доктринально було оформлено як те, що треба закінчити протягом одного тижня. Те, що відбувається зараз, – це якась "друга" війна, якої ще не програно до кінця. Але першу вже програно. Це точно. Шансів на виграш у другій війні також не гарантовано. Ми бачимо прогнози, які не можна назвати оптимістичними з російського погляду, від тих, хто досить поінформований і вільніше може висловлювати свою думку", – розповів Грозєв.

За його даними, еліта силовиків вважає, що дуже мало шляхів до виграшу війни без мобілізації. Проте Путін не оголошує її через імовірність соціального вибуху.

"І є песимізм серед силовиків, як вийти із цього", – сказав журналіст.

На його думку, якщо Путін віддасть наказ про застосування ядерної зброї, то хтось із виконавців відмовиться це зробити. Усе тому, що серед силовиків немає певності, чи буде президент РФ при владі за три місяці і чи зможе захистити їх.

"Ця відмова буде тригером, найімовірніше, держперевороту, тому що після відмови навіть одного із цієї піраміди відповідальності виконати наказ царя все дуже швидко піде вниз. Щоб Путін ухвалив рішення віддати наказ про використання ядерної зброї, він має бути впевнений, що всі ланцюжком виконають наказ. Бо він розуміє, що якщо навіть один з п'яти, хто має послідовно натиснути на кнопки, не виконає наказу – це буде сигналом непокори і, можливо, навіть фізичної смерті його самого", – пояснив Грозєв.

"Тому до того, як він (Путін – ред.) не буде впевнений, що все виконають, він не дасть цього наказу. А чому він вважає чи може вважати, що хтось не виконає наказу? Це саме відчуття всередині силовиків, що не все зрозуміло: чи Путін буде при владі за три місяці. Тому вони не можуть прийняти гарантії з його боку, що він гарантуватиме їхню безпеку", – додав розслідувач.

Він також вбачає найбільший протестний потенціал серед найпоінформованіших силовиків.

Нагадаємо, раніше Грозєв також повідомив, що працівники ФСБ та ГРУ Росії шукають шляхи вивезення своїх сімей за кордон, оскільки ситуація в їхній країні загострюється та ось-ось вийде з-під контролю.

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