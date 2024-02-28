Невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу: деталі

Автори звернення просять вжити заходів щодо захисту Придністров'я "з урахуванням факту постійного проживання на території республіки понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російської миротворчості на Дністрі".

Невизнане Придністров'я звернулося до Росії по допомогу у зв'язку з начебто економічною блокадою зз боку Молдови.

Про це повідомляють російські медіа.

Так званий з'їзд депутатів усіх рівнів "Придністровської Молдавської Республіки" офіційно ухвалив резолюцію "Прийняти звернення до Ради Федерації і Державної Думи Російської Федерації з проханням про реалізацію заходів щодо захисту Придністров'я в умовах посилення тиску Молдови з урахуванням факту постійного проживання на території Придністровської Молдавської Республіки понад 220 тисяч громадян Росії та унікального позитивного досвіду російського миротворчості на Дністрі, а також статусу гаранта та посередника в переговорному процесі".

Крім того, депутати "ПМР" звертаються до ОБСЄ з закликом, щоб організація вплинула на керівництво Молдови "з метою повернення адекватного діалогу в рамках міжнародного переговорного процесу".

Депутати також ухвалили звернення на адресу Європарламенту з проханням докласти зусиль для "запобігання тиску Молдови та порушенням прав і свобод придністровців".

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Нагадаємо, 22 лютого придністровський опозиціонер Геннадій Чорба повідомив, що лідер сепаратистів Придністров’я Володимир Красносельський скликав на 28 лютого "з’їзд депутатів усіх рівнів", щоб ухвалити звернення до президента Росії Володимира Путіна з закликом про, ймовірно, приєднання до РФ.

Однак у ГУР Міноборони України поінформували, що депутати невизнаного Придністров’я на з’їзді не планують звертатися до Путіна з проханням увійти до складу Росії.

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